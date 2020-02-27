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Распространение коронавируса нового типа

В ВЭБ.РФ считают, что Россия может потерять около 0,1 п.п. ВВП из-за коронавируса

Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач считает, что замедление экономики Китая отразится на нефтяных ценах, что в свою очередь скажется на экономике России

БЕЛОКУРИХА /Алтайский край/, 27 февраля. /ТАСС/. Рост российской экономики из-за распространения коронавируса может замедлиться на 0,1 процентного пункта (п.п.), заявил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач на XIII Зимней зерновой конференции в Алтайском крае.

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"Фактически это означает, что 0,1 [п.п.] прироста ВВП можем потерять. Но в пессимистическом сценарии это будет значительно больше. Все зависит от того, как "тормознется" Китай, а это так или иначе [экспорт] железной руды, леса и всего остального", - отметил Клепач.

Он подчеркнул, что в первую очередь замедление китайской экономики отразится на нефтяных ценах - коронавирус добавляет к их падению примерно $1,5-2. А это уже скажется на экономике РФ.

По оценке Клепача, рост китайского ВВП может снизиться до 5-5,5% при официальном прогнозе правительства страны в 6%. А мировой ВВП может потерять около 0,1-0,2 п.п.

"Учитывая вес экономики Китая в мире, это почти 19% мирового ВВП по паритету покупательной способности. Только за счет прямого эффекта это означает, что мировая экономика тормознется где-то на 0,1-0,2 [п.п.]. Проценты маленькие, но, на самом деле, это большой объем - порядка $0,5 трлн, если не больше", - пояснил главный экономист ВЭБ.РФ.

Торможение китайской экономики прежде всего сказывается на Южной Корее, Японии и Индии - странах с существенным объемом взаимной торговли с КНР. Если влияние коронавируса на экономику Италии окажется серьезным, то это может отразиться также и на других европейских странах.

"По-видимому, масштаб потерь будет выше. Неслучайно глава МВФ Кристалина Георгиева заговорила о пессимистичном сценарии, когда мировая экономика потеряет примерно 1 п.п. своего роста, а то и больше. Это не кризис, не рецессия, но беспрецедентное торможение. Рост [мирового ВВП] будет порядка 2% или даже ниже. Это серьезно скажется на ценах на нефть, на металлы, на продовольствие, а также на разные оценки и ожидания по объемам экспорта", - заключил Клепач.

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