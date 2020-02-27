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Распространение коронавируса нового типа

Китайские компании получили кредиты на $136 млрд для борьбы с коронавирусом

В Комитете по регулированию банковской и страховой деятельности сообщили, что китайские финансовые институты продолжат предоставлять такую поддержку компаниям

ТАСС, 27 февраля. Китайские предприятия, участвующие в борьбе с коронавирусом нового вида, получили 953,5 млрд юаней (около $136 млрд) заемных средств от банков и страховых компаний. Об этом в четверг на пресс-конференции сообщил заведующий отделом по управлению рисками Комитета по регулированию банковской и страховой деятельности Сяо Юаньци.

"На 26 февраля объем выданных кредитных средств для борьбы с распространением вируса превысил 953,5 млрд юаней", - цитирует Сяо Юаньци агентство Синьхуа.

Он отметил, что "после возникновения вспышки коронавируса комитет призвал банковские и страховые организации предоставлять необходимое финансирование для проведения профилактических мер, производства и закупок медицинской продукции, а также строительства инфраструктуры общественного здравоохранения".

По словам Сяо Юаньци, китайские финансовые институты продолжат предоставлять поддержку компаниям, задействованным в борьбе с коронавирусом.

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
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