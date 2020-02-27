Китайские компании получили кредиты на $136 млрд для борьбы с коронавирусом

ТАСС, 27 февраля. Китайские предприятия, участвующие в борьбе с коронавирусом нового вида, получили 953,5 млрд юаней (около $136 млрд) заемных средств от банков и страховых компаний. Об этом в четверг на пресс-конференции сообщил заведующий отделом по управлению рисками Комитета по регулированию банковской и страховой деятельности Сяо Юаньци.

"На 26 февраля объем выданных кредитных средств для борьбы с распространением вируса превысил 953,5 млрд юаней", - цитирует Сяо Юаньци агентство Синьхуа.

Он отметил, что "после возникновения вспышки коронавируса комитет призвал банковские и страховые организации предоставлять необходимое финансирование для проведения профилактических мер, производства и закупок медицинской продукции, а также строительства инфраструктуры общественного здравоохранения".

По словам Сяо Юаньци, китайские финансовые институты продолжат предоставлять поддержку компаниям, задействованным в борьбе с коронавирусом.