Зеленодольский судозавод заложил первый в России пассажирский экскурсионный корабль на СПГ

КАЗАНЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Зеленодольский завод имени А. М. Горького (входит в судостроительную корпорацию "Ак Барс") заложил первое в России пассажирское прогулочно-экскурсионное судно проекта 03622 "Чайка", двигатель которого работает на сжиженном природном газе (СПГ), передает корреспондент ТАСС с церемонии закладки.

В октябре 2019 года Зеленодольский завод и компания "Газпром" в Иннополисе (Татарстан) подписали соглашение о строительстве судна, работающего на СПГ и организации на нем пассажирских перевозок.

"Сегодня знаковое событие не только для нашей республики и судостроительного завода, это знаковое событие для судостроения России. Никогда мы в России еще не делали суда речные и морские на газомоторном топливе. Газомоторное топливо, особенно сжиженный природный газ, имеет огромную перспективу, наша страна располагает огромными объемами природного газа", - сказал президент Татарстана Рустам Минниханов на церемонии закладки, отметив, что на водных просторах должны быть экологические транспортные средства.

Речное пассажирское судно "Чайка" было разработано компанией "Зеленодольское ПКБ", его пассажировместимость - не менее 170 человек, дальность плавания по запасам топлива - 400 км, автономность - 24 часа. "Чайка" представляет собой теплоход, с кормовым расположением машинного отделения и размещением рулевой рубки в носовой части корпуса в надстройке первого яруса, конструктивный тип - однокорпусный, стальной. Предполагается, что теплоход будет выполнять прогулочные и экскурсионные рейсы по внутренним водным путям в соответствии с классом судна.

Как уточнили в пресс-службе предприятия, заказ на строительство на Зеленодольском заводе первого в истории России пассажирского судна "Чайка", работающего на СПГ, был размещен компанией "ГТЛК" по итогам открытого конкурса в рамках выполнения постановления правительства РФ. Как сообщал ТАСС гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов, проект является выгодным для судоходных компаний благодаря приемлемой цене на топливо и экологичности. Кроме того, двигатель, работающий на СПГ, имеет больший ресурс эксплуатации по сравнению с аналогами. Помимо Татарстана, корпорация ведет работу по продвижению проекта в других регионах Приволжского федерального округа.

Зеленодольский завод имени А. М. Горького - одно из крупнейших судостроительных предприятий России. В 2015 году завод отметил 120-летие. По официальным данным предприятия, за годы своей истории завод построил свыше 1,5 тыс. морских и речных судов, в том числе около 600 военных. Судостроительная корпорация создана на базе холдинговой компании "Ак Барс" в Татарстане. В ее состав вошли профильные предприятия холдинговой компании: Зеленодольский завод им. Горького, Казанский завод "Электроприбор", компании "Ак Барс металл", "Адриа винч Зеленодольск", "Волгататсудоремонт".