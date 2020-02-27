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"Россети" допускают замену ЛЭП на накопители энергии через 50-100 лет

Также глава компании отметил, что группе "Россети" нужны люди инженерных специальностей на стыке с IT

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Электросетевой комплекс через 50-100 лет может развиваться по технологиям накопителей высокой мощности вместо технологий передачи и распределения электроэнергии по проводам. Такую точку зрения высказал генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский в ходе Всероссийского открытого урока "Зарядись!" о профессиях в сфере энергетики.

"В перспективе 2,5 млн км проводов (группы "Россети") по мере развития накопителей электроэнергии могут стать неактуальными. Через 50-100 лет мы уйдем от проводов <…> Провода уйдут и будет логистика доставки накопителей электроэнергии", - полагает он.

Также Ливинский рассказал о проектах умных электросетей, которые реализует группа в рамках программы цифровой трансформации, и отметил, что группе нужны люди разных профессий, но особенно инженерные специальности на стыке с IT.

О Всероссийских открытых уроках

Всероссийские открытые уроки, организованные "Проекторией", - регулярные онлайн-уроки по профессиональной навигации, которые проводятся при поддержке Министерства просвещения РФ. Мероприятия нацелены на знакомство учеников 8-11 классов с передовыми индустриями и перспективными профессиями, достижениями отечественной науки и экономики. В настоящее время открытые уроки набрали более 100 млн просмотров.

О "Проектории"

Всероссийский форум профнавигации "Проектория (ранее - "Будущие интеллектуальные лидеры России") проводится по распоряжению президента России с 2013 года. Форум объединяет экспертов и лидеров индустрий, лучших педагогов страны и мотивированных школьников для решения актуальных вопросов в области профессиональной ориентации и самоопределения.

Теги
Россия
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