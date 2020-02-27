Росатом считает возможным заключить с Узбекистаном контракт на строительство АЭС в июне

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Росатом считает возможным заключить с Узбекистаном контракт на строительство атомной электростанции (АЭС) в этой стране в июне 2020 года и приурочить подписание документа к визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в РФ. Об этом сообщил журналистам глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в кулуарах форума городов атомной промышленности.

"Делегации обеих сторон продолжают работу по подготовке большого, объемного EPC-контракта. Мы исходим из того, что в июне состоится визит Шавката Миромоновича Мирзиеева в Российскую Федерацию. И на экспертном уровне нам узбекская сторона предлагает подписаться на этом визите в июне", - сказал Лихачев.

"Считаем достижимой эту цель и сделаем со своей стороны все возможное, чтобы она была реализована", - добавил глава Росатома.