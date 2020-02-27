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В ФНС считают необходимым снижение страховых взносов до 20-22%

Начальник аналитического управления ФНС Валерий Засько отметил, что меньшее снижение просто бессмысленно

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Общую ставку страховых взносов необходимо снизить до 20-22%, меньшее снижение бессмысленно, заявил начальник аналитического управления ФНС Валерий Засько на круглом столе ВШЭ "Роль налоговых доходов в развитии экономики. Бюджет 2020 и налоговые стимулы развития бизнеса".

Сейчас российский работодатель должен платить за сотрудника страховые взносы по ставке 30% от заработной платы. 22% поступает в Пенсионный фонд, 5,1% - на обязательное медицинское страхование в ФОМС, 2,9% - на социальное страхование в ФСС.

"Снижать ее [ставку страховых взносов] на 1-2 процентных пункта смысла никакого не имеет, картину это никак кардинально не поменяет. Снижение должно быть достаточно существенным, минимум 8-10 процентных пункта. Если с 30% [считать] - ее можно понизить до 20-22%", - сказал Засько.

Он уточнил, что в настоящее время на 1 рубль дохода приходится примерно 40 копеек налога.

При этом в случае снижения ставки в федеральный бюджет не поступит более 1 трлн рублей, и возникает, как компенсировать эти выпадающие доходы, отметил Засько.

"Сократить расходы [бюджета] мы не можем. Возможно, каким-то образом делать это точечно, в каких-то отраслях точечно снизить [страховые взносы], а в каких-то отраслях - повысить, в каких-то высокодоходных, высокорентабельных", - добавил начальник управления ФНС.

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