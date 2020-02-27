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Инфляционные ожидания в феврале упали до почти рекордного показателя в 7,9%

В Центробанке отмечают, что он приблизился к историческому минимуму 2018 года

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Инфляционные ожидания россиян в феврале снизились на 0,4 п. п. по сравнению с январем до 7,9%, почти достигнув исторического минимума, сообщается в материалах Банка России.

"Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции продолжила снижаться (до 7,9%, -0,4 п. п.), практически достигнув минимального за всю историю наблюдений уровня, зафиксированного в апреле 2018 года",- отмечает регулятор.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики в I квартале годовая инфляция составит около 2%, в середине года она начнет возвращаться к цели. На конец 2020 года инфляция составит 3,5-4% и останется вблизи 4% в дальнейшем.

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