ФНС заблокировала счет российского подразделения Google в Ситибанке

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счет ООО "Гугл", российского подразделения международной компании Google, в АО КБ "Ситибанк", следует из данных системы информирования банков о состоянии обработки электронных документов ФНС РФ.

"Наименование налогоплательщика: ООО "Гугл". Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются", - говорится в документе.

По данным системы, счет компании по состоянию на 27 февраля 2020 года заблокирован в АО КБ "Ситибанк". На момент публикации ТАСС не располагает комментарием налоговой службы.