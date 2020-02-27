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Правительство может разрешить регионам направлять сэкономленные средства на нацпроекты

Разработкой предложений будут заниматься вице-премьер Марат Хуснуллин и министр финансов Антон Силуанов

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину и министру финансов Антону Силуанову представить предложения, согласно с которыми регионы и федеральные органы власти смогут направлять сэкономленные на закупках средства на реализацию нацпроектов. Об этом говорится в протоколе заседания президиума совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 12 февраля, имеющемся в распоряжении портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС.

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"Представить председателю правительства РФ предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты, предусматривающих возможность сохранения в распоряжении субъектов РФ, федеральных органов исполнительной власти - главных распорядителей бюджетных средств по мероприятиям национальных проектов (программ), федеральных и региональных проектов, средств "экономии", сложившейся в результате проведения закупочных процедур в целях проектирования, строительства и реконструкции объектов капитального строительства, приобретения оборудования (машин и т. д.), и направления такой "экономии" на цели реализации национальных проектов", - говорится в документе.

Согласно протоколу, Хуснуллин стал куратором нацпроектов "Безопасные и качественные автодороги", "Жилье и городская среда", а также транспортной части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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