20 вопросов президенту: Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Аврора", S7 и "Якутия" с 1 марта будут выполнять только вывозные чартеры из Южной Кореи

В свою очередь Korean Air продолжит выполнять авиарейсы между Россией и Республикой Корея

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Три российских авиакомпании - "Аврора", "Якутия" и S7 с 1 марта продолжат выполнять чартерные рейсы между Россией и Южной Кореей, но эти рейсы будут рассчитаны исключительно на доставку пассажиров домой. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

"Чартерные перевозки авиакомпаний "Аврора", "Сибирь" и "Якутия" с 1 марта осуществляются в режиме, при котором из РФ в Республику Корея можно будет перевозить только южнокорейских граждан. Из Республики Корея в РФ - только россиян и граждан государств-членов Евразийского экономического союза", - сообщили в Минтрансе.

В свою очередь корейская авиакомпания Korean Air продолжит выполнять полеты между Россией и Южной Кореей. Рейсы будут выполняться из терминала F Шереметьево, который сейчас обслуживает только китайские рейсы "Аэрофлота".  "С 00:00 часов 1 марта вводится временный запрет на регулярные и чартерные рейсы с территории РФ на территорию Республики Корея и в обратном направлении. Запрет не распространяется на компании "Аэрофлот" и Korean Air. Из Москвы в Республику Корея и обратно они будут летать строго через терминал F международного аэропорта "Шереметьево", - сообщили в Минтрансе.

Ранее решение о закрытии авиасообщения (кроме рейсов "Аэрофлота) между РФ и Республикой Корея с 1 марта принял штаб по предупреждению распространения коронавируса, который возглавляет вице-премьер России Татьяна Голикова. В настоящее время в Южную Корею также осуществляют рейсы "Сибирь" и "Якутия". "Аэрофлот" выполняет ежедневно по одному рейсу в Сеул. Также полеты в Сеул выполняют "Сибирь" и "Якутия". В Сеул и Пусан выполняет рейсы дальневосточная авиакомпания "Аврора", дочерняя компания "Аэрофлота".

С 1 февраля ограничено авиасообщение между РФ и Китаем, кроме рейсов "Аэрофлота" и нескольких китайских авиакомпаний. Эти рейсы изолированы, они также выполняются исключительно через терминал F.

Согласно последним данным, в Республике Корея зарегистрирован 1261 случай заражения коронавирусом при 12 летальных исходах, 24 человека выздоровели и покинули медучреждения. Большинство случаев инфицирования зафиксировано в городе Тэгу и в соседней провинции Кёнсан-Пукто.

Реклама на ТАСС
Завод полиуретана за 3,7 млрд рублей построят под Липецком к 2022 году
На предприятии будет создано более 200 рабочих мест
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС