"Аврора", S7 и "Якутия" с 1 марта будут выполнять только вывозные чартеры из Южной Кореи

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Три российских авиакомпании - "Аврора", "Якутия" и S7 с 1 марта продолжат выполнять чартерные рейсы между Россией и Южной Кореей, но эти рейсы будут рассчитаны исключительно на доставку пассажиров домой. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

"Чартерные перевозки авиакомпаний "Аврора", "Сибирь" и "Якутия" с 1 марта осуществляются в режиме, при котором из РФ в Республику Корея можно будет перевозить только южнокорейских граждан. Из Республики Корея в РФ - только россиян и граждан государств-членов Евразийского экономического союза", - сообщили в Минтрансе.

В свою очередь корейская авиакомпания Korean Air продолжит выполнять полеты между Россией и Южной Кореей. Рейсы будут выполняться из терминала F Шереметьево, который сейчас обслуживает только китайские рейсы "Аэрофлота". "С 00:00 часов 1 марта вводится временный запрет на регулярные и чартерные рейсы с территории РФ на территорию Республики Корея и в обратном направлении. Запрет не распространяется на компании "Аэрофлот" и Korean Air. Из Москвы в Республику Корея и обратно они будут летать строго через терминал F международного аэропорта "Шереметьево", - сообщили в Минтрансе.

Ранее решение о закрытии авиасообщения (кроме рейсов "Аэрофлота) между РФ и Республикой Корея с 1 марта принял штаб по предупреждению распространения коронавируса, который возглавляет вице-премьер России Татьяна Голикова. В настоящее время в Южную Корею также осуществляют рейсы "Сибирь" и "Якутия". "Аэрофлот" выполняет ежедневно по одному рейсу в Сеул. Также полеты в Сеул выполняют "Сибирь" и "Якутия". В Сеул и Пусан выполняет рейсы дальневосточная авиакомпания "Аврора", дочерняя компания "Аэрофлота".

С 1 февраля ограничено авиасообщение между РФ и Китаем, кроме рейсов "Аэрофлота" и нескольких китайских авиакомпаний. Эти рейсы изолированы, они также выполняются исключительно через терминал F.

Согласно последним данным, в Республике Корея зарегистрирован 1261 случай заражения коронавирусом при 12 летальных исходах, 24 человека выздоровели и покинули медучреждения. Большинство случаев инфицирования зафиксировано в городе Тэгу и в соседней провинции Кёнсан-Пукто.