Инфляция в России остается нулевой вторую неделю подряд

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Инфляция в России в период с 18 по 25 февраля 2020 года оказалась нулевой вторую неделю подряд, свидетельствуют данные Росстата.

С начала года потребительские цены выросли на 0,6%, а с начала февраля - на 0,2%.

В годовом выражении инфляция в РФ на 25 февраля сложилась на уровне около 2,165%, согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты.

За отчетную неделю, по данным статистического ведомства, снизились цены на яйца куриные - на 1,1%, баранину - на 0,6%, пшено - на 0,5%, рис шлифованный - на 0,4%, сахар-песок и пшеничную муку - на 0,3%, свинину - на 0,2%, мясо кур, рыбу мороженую, масло сливочное и подсолнечное - на 0,1%. Вместе с тем выросли цены на крупу гречневую - на 0,6%, молоко стерилизованное и шоколадные конфеты - на 0,4%, молоко пастеризованное и макаронные изделия - на 0,3%, говядину, колбасу полукопченую, сметану и творог - на 0,2%. Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,9%, в том числе на помидоры - 3,9%, огурцы - 1,2%.

Цены на бензин и дизельное топливо не изменились.

Прогноз Минэкономразвития РФ

Минэкономразвития ожидает инфляцию в России в феврале на уровне 0,3-0,4% в месячном выражении, что соответствует 2,3-2,4% в годовом выражении.

Согласно уточненному прогнозу министерства - документ был внесен 19 февраля в Госдуму вместе с проектом поправок в бюджет РФ на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов - годовая инфляция в стране в I половине 2020 года замедлится до 2,2-2,3%.