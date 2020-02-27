В Роспотребнадзоре сообщили, что чаще всего в России подделывают консервы

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Данные Роспотребнадзора показывают, что чаще всего фальсификация пищевой продукции выявляется при исследовании консервов. Об этом в четверг сообщил заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов, выступая на круглом столе в Совфеде.

"Что касается фальсификатов, то наибольшая доля соответствующих требований по физико-химическим показателям пищевой продукции выявляется при исследовании консервов, это 7%, молока и молочной продукции - 6%, рыбы и рыбных продуктов - 5,4%, мяса птицы и продуктов переработки - 2,6%, мяса и мясной продукции - 4,1%, безалкогольных напитков - 3,7%", - сказал он.

Он также отметил, что в целом доля некачественной продукции по России сокращается.