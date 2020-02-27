ЦБ может получить право временно ограничивать выезд за рубеж недобросовестных финансистов

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Законопроект, наделяющий Банк России правом по решению суда временно ограничивать выезд за рубеж недобросовестных руководителей и владельцев кредитных и других финансовых организаций, внесен в Госдуму группой депутатов во главе с Ириной Яровой. Соответствующий документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Отмечается, что законопроектом предусматривается создание на законодательном уровне действенного механизма, позволяющего ограничить на основании решения суда по заявлению ЦБ права на выезд из РФ владельцев и менеджмента кредитных и некредитных финансовых организаций, потенциально причастных к возможному совершению преступления в финансовой сфере, до получения ими процессуального статуса подозреваемого в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ.

"Срок временного ограничения права на выезд из Российской Федерации не может превышать 180 дней", - указывается в документе.

В пояснительной записке к проекту закона указано, что на данный момент в российском законодательстве не предусмотрено процедуры регулирования ограничения выезда из РФ для указанных лиц.

"Это не позволяет надлежащим образом своевременно пресечь возможность выезда недобросовестных руководителей кредитных и некредитных финансовых организаций в целях обеспечения дальнейшего привлечения их к уголовной ответственности, а также субсидиарной или иным формам имущественной ответственности", - следует из документа.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что продвижение инициативы о запрете на выезд за рубеж недобросовестным банкирам идет тяжело. Глава регулятора еще в сентябре предложила президенту РФ Владимиру Путину распространить запрет на выезд за границу, который практикуется в отношении должников за коммунальные услуги или штрафы ГИБДД, и на недобросовестных банкиров. Она отмечала, что есть немало случаев, когда банкиры уезжают за границу, куда они ранее вывели активы.

Путин поручил проработать эту идею. Но в то же время он обратил внимание на необходимость быть очень аккуратными в этом вопросе, чтобы не ограничивать свободу людей.