Источник: "Сафмар" может поставить в Белоруссию в марте более 300 тыс. тонн нефти

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Компании группы "Сафмар", подконтрольной бизнесмену Михаилу Гуцериеву, в марте могут поставить в Белоруссию около 300 тыс. тонн нефти по системе трубопроводов, сообщил ТАСС источник, знакомый с планами компании.

"Около 300 тыс. тонн по трубе", - сказал он, добавив, что будут также поставки железнодорожным транспортом, но объемы не уточнил. Поставки будут осуществляться на НПЗ "Нафтан" в Полоцке.

В январе "Сафмар" поставил в Белоруссию 500 тыс. тонн, в плане на февраль было 450 тыс. тонн.

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ были остановлены с 1 января, поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок на этот год. Из всех российских компаний, поставлявших нефть в Белоруссию, экспорт не прекратил только "Сафмар". Минск обвинял российские компании в нежелании отказываться от премии в цене. При этом из-за реализации в России налогового маневра и постепенного снижения экспортной пошлины российское сырье для Белоруссии дорожает.

На прошлой неделе заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак, который курирует вопрос отношений РФ с Белоруссией в области энергетики, провел у себя совещание с главами нефтяных компаний, на котором обсуждались поставки нефти в республику. После этого Минэнерго РФ сообщило о том, что российские нефтяные компании предложили Белоруссии новую формулу ценообразования, в которой премия экспортеров снижается на $2 ежегодно пропорционально снижению экспортной пошлины.