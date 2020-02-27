Апелляция ФАС подтвердила наличие картельного сговора на торгах по уборке улиц Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Апелляционная инстанция Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России подтвердила ранее вынесенное решение Управления антимонопольного органа по Санкт-Петербургу о картельном сговоре шести дорожных компаний в Петербурге и городского комитета по благоустройству. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе городского Управления ФАС.

"Апелляция ФАС России подтвердила законность и обоснованность решения Санкт-Петербургского УФАС о наличии в Петербурге в 2016-2019 гг. "снежного картеля", - говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Обращение в ФАС России с просьбой пересмотреть решение регионального антимонопольного органа направили комитет по благоустройству Санкт-Петербурга и АО "Автопарк №7 Спецтранс", уточнили агентству в пресс-службе УФАС.

Комиссия Санкт-Петербургского антимонопольного органа 18 октября 2019 года признала СПб ГУДП "Центр", ОАО "Коломяжское", СПб ГУДП "Путь", ОАО "Автодор СПб", СПБ ГУДСП "Курортное", АО "Автопарк №7 Спецтранс" и комитет по благоустройству Санкт-Петербурга виновными в нарушении антимонопольного законодательства. В ходе расследования ведомство изучило 39 торгов, осуществленных в 2016-2019 годы, на общую сумму более 24 млрд рублей.

В октябре 2019 года ФАС направил материалы дела в правоохранительные органы в связи с наличием в них признаков совершения должностными лицами преступления, предусмотренного статьей 178 УК РФ ("Ограничение конкуренции").

В ноябре 2019 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск СПб ГУДП "Путь" с требованием признать недействительным решение УФАС. Очередное судебное заседание по делу назначено на 4 марта.