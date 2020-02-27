Эксперты: ИТ-компании в России должны сами выработать нормы для борьбы с фейк-ньюс

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Работающие в России ИТ-компании должны сами выработать регламенты или нормы работы, которые позволят бороться с недостоверной информацией и фейковыми новостями. К такому выводу пришли участники заседания комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России, которое в четверг прошло в Московском государственном юридическом университете.

Директор Института проблем правового регулирования ВШЭ Анна Дупан пояснила корреспонденту ТАСС, что ИТ-компаниям, которые работают в России, предлагается самостоятельно разработать регламенты для определения политики работы с недостоверной информацией.

"Сначала ИТ-компании нужно обязать иметь в России представительство, это необходимо для исполнения законодательства по цифре. Второй шаг - это утверждение собственных политик, условий ведения бизнеса - называть их можно как угодно, то есть норм, которые компании обязуются сами соблюдать. Третий момент - это нужно понять, кто будет контролировать выполнение таких норм компаниями, это может быть саморегулируемая организация или госорган, тот же Роскомнадзор, например", - сказала она.

Дупан добавила, что последним этапом должна стать выработка законодательных актов, которые будут предполагать то или иное наказание за неисполнение организациями собственных норм. "Эта тенденция регулирования соответствует международному опыту, так как многие страны, в том числе Великобритания, кардинально меняют свои подходы к саморегулированию ИТ-компаний", - отметила она.

Директор по связям с государственными органами Mail.ru Group Константин Голуб отметил, что компания уже реализует разные нормы по борьбе с опасным контентом.

Ранее пресс-служба соцсети "ВКонтакте" отчиталась, что за 2019 год удалила почти 7 млн единиц опасного для детей контента, заблокировала более 300 тыс. профилей и 2 тыс. сообществ, где распространялись опасные для детей материалы, связанные с поощрением самоубийств или нанесением увечий (в том числе текстовые публикации, видео, фото и аудиозаписи). Также было удалено более 290 тыс. единиц контента, который пропагандирует насилие в школах, были заблокированы более 6 тыс. профилей и более 300 сообществ.