OSISoft и DERNetSoft создадут цифровую платформу для распределенных источников энергии

ТАСС, 27 февраля. Компания OSIsoft, лидер в области аналитических решений для корпоративной инфраструктуры, объявила о партнерстве с технологической компанией DERNetSoft с целью разработки единой цифровой платформы для интеграции распределенных энергетических ресурсов. Об этом сообщило издание Smart Energy International.

"Достижение поставленных целей в области перехода на возобновляемые источники энергии требует успешной интеграции технологий по работе с распределенными источниками энергии. Для этого необходимы эффективные и простые в использовании инструменты, доступные для всех участников рынка. Разработкой именно такого инструмента в формате цифровой платформы займутся наши компании", - сказал основатель и президент DERNetSoft Альберто Коломбо.

Совместное решение будет разработано на базе облачной AI-платформы и предоставит потребителям и энергопровайдерам единый интерфейс, с помощью которого пользователи смогут отслеживать ключевые показатели в режиме реального времени. Ожидается, что благодаря использованию цифровой платформы можно будет повысить уровень эффективности энергетического рынка и улучшить показатель отказоустойчивости энергосетей.