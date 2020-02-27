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Распространение коронавируса нового типа

Китай восстановил грузовое железнодорожное сообщение с Европой

По данным СМИ, КНР планирует в скором времени возобновить все грузоперевозки с европейскими странами в обычном режиме, несмотря на вспышку коронавируса

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Китай возобновил прямое грузовое железнодорожное сообщение с Европой в условиях распространения коронавируса. Об этом сообщает в четверг телеканал CGTN.

Первый грузовой состав покинул городской округ Цзиньчжун (провинция Шаньси) 25 февраля и достигнет столицы Белоруссии Минска через две недели.

Как отметил сотрудник логистической компании Shanxi Zhongding Logistics Group, "для обеспечения безопасности работников и сохранности груза на составе приняты все необходимые профилактические меры".

По словам китайских железнодорожников, в скором времени грузоперевозки между КНР и европейскими странами возобновятся и будут осуществляться в обычном режиме с частотой один состав в неделю.

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
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