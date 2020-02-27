Китай восстановил грузовое железнодорожное сообщение с Европой

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Китай возобновил прямое грузовое железнодорожное сообщение с Европой в условиях распространения коронавируса. Об этом сообщает в четверг телеканал CGTN.

Первый грузовой состав покинул городской округ Цзиньчжун (провинция Шаньси) 25 февраля и достигнет столицы Белоруссии Минска через две недели.

Как отметил сотрудник логистической компании Shanxi Zhongding Logistics Group, "для обеспечения безопасности работников и сохранности груза на составе приняты все необходимые профилактические меры".

По словам китайских железнодорожников, в скором времени грузоперевозки между КНР и европейскими странами возобновятся и будут осуществляться в обычном режиме с частотой один состав в неделю.