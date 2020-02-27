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Менеджмент Сбербанка предложит совету директоров направить на дивиденды 50% прибыли

Чистая прибыль компании выросла на 1,6% и достигла 845 млрд рублей в 2019 году

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Менеджмент Сбербанка предложит совету директоров направить на дивиденды за 2019 год 50% прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе телефонной конференции.

"Достаточность базового капитала - 13,4%, что соответствует нашему прогнозу и позволяет нам предложить увеличение выплаты дивидендов, на уровне 50%. Это будет обсуждаться на уровне наблюдательного совета. Они должны будут подтвердить эту выплату на уровне 50%", - сказал он.

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2019 году выросла на 1,6% и достигла 845 млрд рублей.

Ранее замминистра финансов Владимир Колычев сообщал, что Минфин ожидает от Сбербанка по итогам 2019 года прибыль на уровне 1 трлн рублей, из них 250 млрд рублей должны пойти в бюджет РФ в виде дивидендов.

Бюджет РФ может получить в виде дивидендов от Сбербанка 217,1 млрд руб. в 2020 году, 254,6 млрд руб. и 282,5 млрд руб. в 2021 году и 2022 году соответственно.

Сумма дивидендов, полученная Банком России в 2018 году от Сбербанка, составила 135,5 млрд руб.

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Россия
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