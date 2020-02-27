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Евразийская интеграция

Путин внес в Думу протокол о распределении таможенных пошлин между бюджетами стран ЕАЭС

Доля РФ снизится в 2020 году на 0,2 п.п.

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг внес на ратификацию в Госдуму протокол о внесении изменений в договор о ЕАЭС, предусматривающий закрепление в нем новых нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств - членов союза.

Согласно протоколу, нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин устанавливаются с 1 января 2020 года в следующих размерах: Армения - 1,220%, Белоруссия - 4,860%, Казахстан - 6,955%, Киргизия - 1,900%, Россия - 85,065%.

Как сообщили ранее в пресс-службе Евразийской экономической комиссии, таким образом доля РФ в распределении ввозных пошлин в ЕАЭС снизится в 2020 году на 0,2 п.п. - с нынешних 85,265% до 85,065%. Помимо России, на 0,1 п.п. понизилась доля Казахстана. В то же самое время доля Белоруссии выросла на 0,3 п.п.

Кроме того, глава государства внес в Госдуму на ратификацию еще один протокол о внесении изменений в договор о ЕАЭС, учитывающий нормы Таможенного кодекса союза в части возможности зачета авансовых платежей в счет уплаты ввозных таможенных, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичБелоруссияКазахстанРоссияЕвразийский экономический союз
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