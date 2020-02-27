Ключевые американские индексы резко снизились на фоне опасений вокруг коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Американские биржевые индексы резко снизились в четверг при открытии торгов на фоне опасений инвесторов, связанных с угрозой распространения коронавируса нового типа. Соответствующие данные опубликованы на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи.

По состоянию на 10:00 по времени Восточного побережья США (18:00 мск) американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 611 пунктов (2,27%) и установился на отметке 26346,59 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 64,25 пункта (2,06%) и оказался на отметке 3052,14 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq сократился на 244,51 пункта (2,72%) - до 8736,26 пункта.

В понедельник торги на Нью-Йоркской бирже завершились крупнейшим за последние два года падением индексов. Во вторник и среду снижение ключевых индексов продолжилось.

"В краткосрочной перспективе мы ведем себя крайне осторожно, - приводит телекомпания CNBC слова специалиста компании Ascent Private Capital Management Тома Хейнлина. - В вопросе коронавируса нет экспертов. За время работы в сфере инвестиций мы никогда не сталкивались с чем-либо подобным".

В среду президент США Дональд Трамп признал, что вспышка нового коронавируса повлияет на американскую экономику, но выразил уверенность, что она восстановится. Он также отметил, что ситуация вокруг коронавируса повлияла на падение ключевых индексов на Нью-Йоркской фондовой бирже, которое происходит в последние дни.