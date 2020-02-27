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ФАС уличила Большой театр в размещении рекламы коньяка на премии "Золотая Маска"

Согласно Федеральному закону о рекламе, распространение подобной информации об алкогольной продукции в театрах категорически запрещено
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА 27 февраля. /ТАСС/. Московское управление ФАС России признало Большой театр и АНО "Фестиваль "Золотая Маска" виновными в распространении рекламы коньяка, что является нарушением закона о рекламе. Об этом сообщается на сайте антимонопольного ведомства.

"Московское УФАС России вынесло решение о признании ФГБУК "Государственный академический Большой театр России" и АНО "Фестиваль "Золотая Маска" нарушившими законодательство Российской Федерации о рекламе. Столичное антимонопольное ведомство установило факт распространения рекламы коньяка "Арарат" на вручении театральной премии "Золотая Маска", проходившем в Большом театре 2019 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что логотип бренда был размещен на барной стойке в помещении для приема, им был украшен press wall и ряд иных предметов на мероприятии. Распространение рекламы алкогольной продукции в театрах категорически запрещено (пункт 6 части 2 статьи 21 Федерального закона о рекламе).

Большой театр и организаторы предположили, что фотографии СМИ с мероприятия, где видна реклама алкоголя, ненастоящие. Они отказались признавать, что были осведомлены о распространении рекламы об алкоголе на мероприятии. Но УФАС Москвы установило, что вручение премии широко освещалось различными СМИ, а также на сайтах импортера и производителя коньяка "Арарат", где были размещены фотографии, свидетельствующие о факте распространения такой рекламы. Не отрицал рекламу алкоголя и подрядчик, обеспечивающий обслуживание фуршета.

"По результатам рассмотрения материалов дела Московское УФАС России пришло к выводу, что именно организатор мероприятия и владелец помещения как распространители такой рекламы должны нести ответственность за допущенное нарушение. Лицам, участвующим в деле, выданы предписания о недопущении размещения рекламы алкогольной продукции в театре в дальнейшем, в том числе на последующих мероприятиях "Золотая Маска", - отмечается в материале.

В ближайшее время также будет решен вопрос о привлечении ФГБУК "Государственный академический Большой театр России" и АНО "Фестиваль "Золотая Маска" к административной ответственности, штраф может составить до 500 тысяч рублей.

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