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В Госдуму внесли законопроект о внедрении инновационных транспортных средств

Документом предусматривается определение сферы действия и полномочий федеральных органов исполнительной власти в области эксплуатации "инновационных транспортных средств"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Государственный совет Республики Татарстан внес в Госдуму законопроект, устанавливающий правовые основы для поэтапного внедрения в России беспилотных и высокоавтоматизированных транспортных средств. Текст документа в четверг размещен в электронной базе данных нижней палаты.

"Проект федерального закона… разработан в целях формирования основы нормативной правовой базы, направленной на обеспечение безопасной эксплуатации на территории РФ инновационных транспортных средств. В связи с этим законопроектом предлагается поэтапное внедрение инновационных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования", - говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно инициативе, под "инновационным" понимается транспортное средство, в котором применены "новые конструктивные решения, качественно повышающие его эксплуатационные показатели, связанные с экологической безопасностью и безопасностью участников дорожного движения". При этом проект закона разграничивает правовой статус беспилотных (контролируемых дистанционно) и высокоавтоматизированных автомобилей.

Законопроектом предусматривается определение сферы действия и полномочий федеральных органов исполнительной власти в области эксплуатации "инновационных транспортных средств". Речь идет об изменении технических стандартов обустройства автомобильных дорог, установлении требований к эксплуатации и организации движения таких автомобилей.

"Предлагается ввести специальный порядок проведения технического осмотра инновационных транспортных средств, а также особенности страхования гражданской ответственности собственников таких транспортных средств", - отмечается в сопроводительных документах.

Авторы инициативы подчеркивают, что она носит рамочный характер. Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные регламентировать модернизацию дорожной инфраструктуры, должно будет определить правительство РФ.

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