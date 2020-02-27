Индексы Мосбиржи и РТС возобновили падение

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российский рынок продолжает активное снижение на фоне распространения информации о выявлении новых очагов коронавируса. Индекс Мосбиржи на закрытии торгов четверга упал на 3,37%, до 2 915,84 пункта, индекс РТС - на 5,13%, до 1386,2 пункта, показав сильнейшее падение с апреля 2018 года.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:09 мск вырос на 1,06%, до 66,136 рубля, курс евро увеличился на 1,87%, до 72,605 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне уменьшилась на 2,66% - до $51,92 за баррель.

Четверг на рынке акций РФ ознаменовался ускорением продаж на фоне усиления негативных настроений на зарубежных площадках и падения цен на нефть, отметил финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

"На "вирусном" фронте положительных новостей по-прежнему нет, напротив, по данным ВОЗ новых случаев вируса в мире стало больше, чем в самом Китае, растет количество жертв очага Covid-19 в Иране", - пояснил эксперт.

"Тяжеловесами" индекса Мосбиржи, показавшими худшую динамику, ожидаемо стали нефтегазовые компании: "Сургутнефтегаз", "Роснефть", "Газпром", "Лукойл", отметил аналитик ИК "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

"Последствия коронавируса отыгрывают и акции "Аэрофлота", приближающиеся к уровню 100 рублей за акцию, также хуже рынка - ряд бумаг электроэнергетического сектора: "Русгидро", "ИнтерРАО" и др. В плюсе предсказуемо производители драгоценных металлов "Полюс" и Polymetal. Их котировки растут вслед за ожиданиями роста цен на золото, в то же время цены на серебро, платину, медь корректируются", - добавил эксперт.

Прогноз на пятницу

Завтра, в случае, если на рынки не поступит позитивных новостей, волна ухода от риска на рынках может получить продолжение, считает Сергей Дейнека. Также инвесторы будут внимательно следить за выходящей статистикой.

"Особое внимание будет уделено блоку по японской экономике, в том числе к предварительному показателю промпроизводства за январь. Стоит обратить внимание и на данные по расходам американских потребителей в январе. В США квартальные финансовые результаты представят Dell Technologies, Baxter International, AES Corp. В России "ИнтерРАО" опубликует операционные и финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2019 год, "Русал" представит производственные результаты за IV квартал 2019 года", - добавил он.

По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи в пятницу может формироваться в пределах 2890-2980 пунктов, курс рубля к доллару США - в диапазоне 65,5-66,5 рубля.

"Дальнейшая динамика индекса Мосбиржи будет предопределена американской и азиатской торговой сессией и тем, сможет ли цена нефти продемонстрировать отскок после сильного падения", - также отметил Евгений Миронюк.

В последнем случае в компании ожидают движения индекса Мосбиржи выше 2900 пунктов. При попытке его преодоления вниз до конца недели поддержкой станут уровни 2875 и 2848 пунктов. Рубль в течение дня преодолел уровень 66 в паре с долларом США, при сохранении тенденции сильным сопротивлением станет максимум конца августа - 67 рублей за доллар, добавил эксперт.