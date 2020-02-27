Арбитражный суд Ставрополья возбудил производство по делу о банкротстве должника Кобзона

СТАВРОПОЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Ставропольского края принял заявление вдовы народного артиста СССР Иосифа Кобзона Нинель Кобзон о банкротстве бизнесмена Вагифа Пейсахова, который задолжал певцу $25 млн. По делу возбуждено производство, сообщается в определении суда, опубликованном в картотеке арбитражных дел.

По материалам суда, заявитель указывает на признаки неплатежеспособности Пейсахова, поскольку тот прекратил осуществлять расчеты с кредиторами. Вследствие того, что должник зарегистрирован по месту жительства в городе Ставрополе, дело о признании его банкротом направлено по подсудности в Ставропольский край. Заседание назначено на 25 марта.

В 2016 году Одинцовский суд Московской области приговорил к шести годам колонии Пейсахова за мошенничество на $25 млн, которые он взял в долг у Кобзона. Как установлено судом и следствием, бизнесмен неоднократно одалживал у артиста деньги якобы на развитие бизнеса. Кобзон в феврале 2014 года заключил с должником два договора займа на $25 млн - сумму общих долгов Пейсахова, накопившихся к этому времени.

Спустя месяц Пейсахов сообщил артисту, что не может отдать ему деньги, так как проиграл их в покер, после чего Кобзон обратился в полицию, где по данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования было установлено, что Пейсахов не собирался возвращать деньги и ввел Кобзона в заблуждение.