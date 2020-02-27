Ограничения на операции по счету российского офиса Google сняты

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Ограничения на операции по счету ООО "Гугл" - российского подразделения американской Google - сняты, следует из данных базы "Банкинформ" (система информирования банков о состоянии обработки электронных документов) ФНС.

"Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику отсутствуют", - говорится на сайте.

В четверг, 27 февраля, стало известно, что Московская инспекция ФНС приостановила операции по счету российской "дочки" Google в Ситибанке. Такое решение 9 февраля 2020 года вынесла московская инспекция ФНС №5.