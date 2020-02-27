20 вопросов президенту: Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ограничения на операции по счету российского офиса Google сняты

Действующие решения о приостановлении по ООО "Гугл" отсутствуют, следует из данных базы "Банкинформ"
Описание
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Ограничения на операции по счету ООО "Гугл" - российского подразделения американской Google - сняты, следует из данных базы "Банкинформ" (система информирования банков о состоянии обработки электронных документов) ФНС.

"Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику отсутствуют", - говорится на сайте.

В четверг, 27 февраля, стало известно, что Московская инспекция ФНС приостановила операции по счету российской "дочки" Google в Ситибанке. Такое решение 9 февраля 2020 года вынесла московская инспекция ФНС №5.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Мишустин возглавил правительственную комиссию по цифровому развитию
Помимо него, в состав правкомиссии вошли еще 28 человек,
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС