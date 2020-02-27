Премьер Косова отменил часть торговых пошлин против Сербии и пригрозил снова их ввести

БЕЛГРАД, 27 февраля. /ТАСС/. Премьер непризнанного Косова Албин Курти заявил об отмене части торговых пошлин на сербские и боснийские товары с 15 марта, а также об их полной отмене на три месяца с 1 апреля. В то же время глава косовского кабмина заявил журналистам в четверг, что торговые пошлины будут введены вновь с 15 июня, если Белград не прекратит лоббировать кампанию по отзыву признания косовской независимости.

"В знак доброй воли с нашей стороны отменяем пошлины на ввоз промышленного сырья, - заявил он. - Ожидаем, что правительство Сербии ответит прекращением кампании [по отзыву признания непризнанного Косова] и отменой остальных препятствий".

В то же время основная часть торговых пошлин на сербские товары в размере 100% продолжит действовать и после 15 марта. "Если сербская сторона проявит добрую волю, то с 1 апреля мы отменим все торговые пошлины на 90 дней, - заявил Курти. - Если сербская сторона не остановит кампанию [по отзыву признания независимости Косова], то косовское правительство снова введет пошлины с 15 июня".

По мнению аналитиков, кабмин Косова пошел на частичную отмену торговых пошлин под давлением Вашингтона и Брюсселя. В то же время политологи указывают, что частичная отмена пошлин на 90 дней является фарсом, поскольку не решает проблем в обеспечении сербского населения на севере Косова и Метохии.

С другой стороны, учитывая тот факт, что ранее власти Сербии неоднократно заявляли, что продолжат кампанию по отзыву признания при любом развитии ситуации, существует большая вероятность, что торговые пошлины вскоре будут введены вновь.

Введение пошлин и отзыв признания

Ранее Приштина ввела против сербских товаров пошлины в размере 10%, что вызвало резкую реакцию Белграда. После этого 21 ноября 2018 года косовары увеличили пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины еще на 100%, что вызвало полную заморозку диалога с Белградом. Ущерб Белграда от пошлин превышает €1 млн в день. Изначально пошлины Приштины являлись ответом на неудачную попытку вступления в Интерпол, которая провалилась благодаря усилиям Белграда.

На протяжении последнего года дипломаты Сербии и непризнанной республики Косово вели активную деятельность, чтобы склонить на свою сторону развивающиеся страны по вопросу о признании Косова. За этот период свое решение признать независимость Косова отозвали 16 стран, включая Гану, Папуа - Новую Гвинею, Бурунди, Республику Суринам, Гвинею-Бисау, Либерию, Лесото, Мадагаскар, Республику Палау.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. В настоящее время самопровозглашенное Косово, по версии Сербии, признали 93 страны, 95 не признали, а еще пять воздержались. Против признания Косова выступают более 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия, Китай, а также пять стран - членов ЕС.