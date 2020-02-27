20 вопросов президенту: Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава ЕЭК планирует встретиться с Мишустиным в первой декаде марта

Стороны намерены обсудить вопросы стратегического развития

МИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович намерен на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, запланированной на первую декаду марта, обсудить перспективы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и стратегические вопросы его развития. Об этом глава ЕЭК сообщил в четверг в эфире телеканала "Беларусь-1"

"С [представителем] Российской Федерацией я встречался пока только на уровне курирующего вице-премьера. В первой декаде марта у меня состоится встреча с председателем правительства РФ Михаилом Владимировичем Мишустиным, где мы также будем обсуждать вопросы стратегического развития", - отметил глава ЕЭК.

Мясникович сказал, что в ходе прошедшей в четверг встречи с президентом Белоруссии он рассказал о своих впечатлениях от посещения государств - членов ЕАЭС и предложениях, которые были высказаны лидерами этих стран относительно развития союза.

Мясникович в начале 2020 года возглавил ЕЭК на ближайшие четыре года. В нынешнем году в ЕАЭС председательствует Белоруссия. Кроме нее, в содружество входят Армения, Казахстан, Киргизия и Россия.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичБелоруссияРоссия
Реклама на ТАСС
Эксперты не видят в малоснежной зиме в России большой угрозы для урожая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС