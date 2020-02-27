Глава ЕЭК планирует встретиться с Мишустиным в первой декаде марта

МИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович намерен на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, запланированной на первую декаду марта, обсудить перспективы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и стратегические вопросы его развития. Об этом глава ЕЭК сообщил в четверг в эфире телеканала "Беларусь-1"

"С [представителем] Российской Федерацией я встречался пока только на уровне курирующего вице-премьера. В первой декаде марта у меня состоится встреча с председателем правительства РФ Михаилом Владимировичем Мишустиным, где мы также будем обсуждать вопросы стратегического развития", - отметил глава ЕЭК.

Мясникович сказал, что в ходе прошедшей в четверг встречи с президентом Белоруссии он рассказал о своих впечатлениях от посещения государств - членов ЕАЭС и предложениях, которые были высказаны лидерами этих стран относительно развития союза.

Мясникович в начале 2020 года возглавил ЕЭК на ближайшие четыре года. В нынешнем году в ЕАЭС председательствует Белоруссия. Кроме нее, в содружество входят Армения, Казахстан, Киргизия и Россия.