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Эксперты не видят в малоснежной зиме в России большой угрозы для урожая

На объем урожая больше влияет количество осадков весной и летом, отмечают аналитики

БЕЛОКУРИХА/Алтайский край, 28 февраля. /ТАСС/. Малое количество снега, выпавшее в этом году во многих регионах РФ, не должно сказаться на качестве посевов и объемах урожая. Недостаток влаги может компенсироваться весенними и летними осадками, кроме того, было посеяно рекордное количество озимых, рассказали ТАСС эксперты XIII Зимней зерновой конференции, проходящей в Алтайском крае.

"Скорость освобождения от снега и высота снежного покрова в европейской части РФ не очень сильно влияют на перспективный урожай. Здесь важнее весенние и летние осадки, поэтому я спокойно смотрю на то, что там уникальная теплая зима с малым снегом и кое-где с малыми осадками. Стоит иметь в виду, что недостаток осадков присутствовал в конце осени и начале зимы, а сейчас начинает восполняться, эта недообеспеченность [влагой] уже не так критична по основной части территории", - рассказал генеральный директор аналитического агентства "ПроЗерно" (Москва) Владимир Петриченко.

Он отметил, что европейская часть РФ практически освободилась от снега - пока он лежит в некоторых регионах Поволжья, а на территориях Юга и Центрального Черноземья есть недостаток влаги. В то же время, по словам эксперта, критичной обстановку пока назвать нельзя. Петриченко подчеркнул, что в этом году был засеян рекордный объем озимых хорошего качества. Это подтвердил и генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько - он пояснил ТАСС, что подобная погода при сложении всех факторов может никак не сказаться на посевах и РФ получит очень высокий урожай.

"Малое количество снега не несет большой угрозы, потому что, помимо этого фактора, в РФ рекордно теплая зима. В то же время эта общая погодная аномалия тревожит, так как у природы есть компенсаторные механизмы. Все боятся апрельских или даже майских заморозков на европейской территории РФ. На урожае в итоге это может сказаться негативно, но пока у нас чрезвычайно широкий коридор возможностей. Озимые в аграрном сезоне этого года в очень хорошем состоянии ушли в зиму, но сейчас во многих регионах нужны хорошие осадки", - отметил Рылько.

По словам Петриченко, несмотря на возможное влияние негативных факторов погоды, урожай 2020 года пока прогнозируется выше прошлогоднего - на уровне 128 млн тонн (в 2019 году урожай зерновых в РФ достиг 121 млн тонн - прим. ТАСС).

О конференции

Зимняя зерновая конференция в Алтайском крае проходит в 13-й раз с 26 по 28 февраля, это мероприятие, собирающее ведущих экспертов-аналитиков аграрного рынка РФ и зарубежья. Аграрный Алтайский край для проведения конференции выбран потому, что он является одним из лидеров России по производству высококачественного зерна и продуктов его переработки. Организаторы конференции Союз зернопереработчиков Алтая, компания "Алтайские мельницы", Институт конъюнктуры аграрного рынка и агентство "ПроЗерно", мероприятие проводится при поддержке Минсельхоза РФ и правительства Алтайского края. В этом году присутствуют 250 участников, 150 компаний.

Теги
РоссияАлтайский край
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