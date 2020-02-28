Японская авиакомпания JAL начинает выполнять рейсы между Токио и Владивостоком

ТОКИО, 28 февраля. /ТАСС/. Японская авиакомпания Japan Airlines (JAL) начинает в пятницу выполнять прямые рейсы между Токио и Владивостоком. Торжественная церемония по этому случаю прошла в столичном аэропорту Нарита, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодняшнее событие является подтверждением поступательного характера развития российско-японских отношений. Одна из важных договоренностей между нашими лидерами - это увеличение взаимных туристических обменов до 400 тыс. человек к 2023 году. Искренне надеемся, что открываемый сегодня авиарейс поможет в достижении этой цели. Уверены, что можно будет добиться еще большего успеха в развитии дружественных обменов между регионами", - заявил посол РФ в Токио Михаил Галузин. Он также поблагодарил японскую сторону за работу по расширению авиасообщения между Японией и Россией и выразил уверенность, что это положительно отразится на культурных и гуманитарных обменах.

В период с 28 февраля по 28 марта рейс будет выполняться три дня в неделю - по воскресеньям, средам и пятницам, а с 29 марта - на ежедневной основе. Для этого маршрута компания JAL выбрала самолеты Boeing 737-800 вместимостью до 189 пассажиров.

Цены на билеты начинаются от €230. Клиентам будет доступен перелет как эконом-классом, так и бизнес-классом. Во время полета предусмотрено питание. Прямое авиасообщение между Токио и Владивостоком также осуществляют компании "Аврора" и S7.

Japan Airlines (основана в 1951 году) - первая международная авиакомпанией в Японии. В настоящее время JAL обслуживает 349 аэропортов в 52 странах и регионах вместе со своими партнерами по код-шерингу и располагает парком из 230 самолетов.

Благодаря смягчению визового режима и увеличению числа авиарейсов турпоток между Японией и Россией в последние годы увеличивается. В прошлом году Японию посетили около 120 тыс. россиян, что на 26,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Обе страны также договорились увеличить взаимный туристический поток до 400 тыс. человек к 2023 году.