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На Кубани не исключают снижения урожая яблок и вишни после аномально теплой зимы

Эксперты считают, что это возможно при наступлении продолжительных заморозков

КРАСНОДАР, 28 февраля. /ТАСС/ Аномально теплая зима может стать причиной снижения урожая яблок и косточковых, если наступят продолжительные заморозки, также на урожайности отразится воздействие вредителей, переживших зиму из-за теплой погоды, угрозы для снижения урожайности яровых культур нет. Об этом ТАСС в пятницу заявили опрошенные эксперты отрасли.

Глава департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов в ходе выступления в Совете Федерации говорил о том, что Минсельхоз отмечает риск вымерзания озимых посевов в некоторых регионах России из-за отсутствия снега при установившихся низких температурах. Вице-премьер Алексей Гордеев на совещании в Адыгее заявлял, что в зоне иска по снижению урожая из-за аномально теплой зимы находится юг России: Ростовская область и Краснодарский край.

"На озимые пока особого влияния [погоды] нет. Аномально теплая зима может повлиять на яблоки и косточковые, например, вишню, сливу. Из-за теплой погоды они уже зацвели, в случае, если ударит мороз, это [негативно] повлияет на урожайность", - сказал ТАСС председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и других малых производителей сельхозпродукции Краснодарского края Виктор Сергеев.

Он добавил, что из-за отсутствия снега зимой и теплой погоды в почве, кроме того, недостаточно влаги, что тоже может сказаться на объемах урожая. Александр Галькун, главный агроном АО "Светлогорское", одного из крупных производителей яблок и косточковых на Кубани, отметил, что аномально теплая зима может привести к высокой активности вредителей. "Негативное влияние на урожай может оказать и тот факт, что при такой погоде не погибли вредители, они перезимовали, они будут атаковать плоды. Возвратные заморозки для урожая уже нежелательны", - сказал собеседник агентства.

Гендиректор одного из крупнейших производителей яблок на Кубани, компании "Южные земли", Олег Рьянов сказал ТАСС, что в регионе уже были прецеденты крупной потери урожая из-за аномально теплых погодных условий в зимний период. "Если существенное понижение температур продолжительное: несколько дней, неделю, то возможны существенные потери - до половины урожая или даже больше, это наблюдалось в последний раз лет 15 назад. Тогда себя хорошо проявили советской селекции сорта, предприятия сохранили возможность своего существования", - сказал он.

В пресс-службе Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края ТАСС добавили, что на данный момент сама по себе теплая зима никак не отразилась на развитии плодовых и ягодных культур. "Главное, чтобы весной не было весенних возвратных заморозков. Сейчас в садах начинается обрезка плодовых деревьев и закладка молодых садов. В этом году мы планируем заложить не менее 1,5 тыс. га молодых плодовых насаждений", - сообщили в пресс-службе министерства.

Об урожае прошлого года

Краснодарский край является основным сельскохозяйственным регионом России, эксперты неоднократно называли Кубань житницей России и гарантом продуктовой безопасности страны. Кубань производит около половины всех фруктов и ягод страны, регион поставляет разные виды культур в другие субъекты РФ, в том числе яблоки и косточковые. Кубань - основной экспортер зерна.

По данным администрации Краснодарского края, в 2019 году садоводческие хозяйства региона собрали свыше 100 тыс. тонн яблок, урожай косточковых культур составил порядка 20 тыс. тонн. За последние три года в крае высажено свыше 5,8 тыс. га молодых садов. Ранее в Роспатенте регионом было зарегистрировано географическое наименование "Кубанские яблоки".

Теги
РоссияКраснодарский край
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