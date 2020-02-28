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Распространение коронавируса нового типа

Цены на нефть Brent и WTI падают на 3%

Майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE подешевели на 2,82% - до $50,27 за баррель. Цена WTI падает на 3,1% - до $45,62 за баррель

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Мировые цены на нефть ускорили снижение на лондонской бирже ICE на фоне новостей о распространении коронавируса из Китая. Майские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 2,82% - до $50,27 за баррель. Цена WTI падает на 3,1% - до $45,62 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

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Сейчас нефтяные котировки торгуются на уровне конца декабря 2018 года и приближаются к отметке $50 за баррель. Цена Brent последний раз была ниже уровня $50 за баррель летом 2017 года.

По мнению экспертов, нефть Brent продолжит консолидацию в районе $50 за баррель с возможным снижением как минимум до заседания ОПЕК+, которое состоится 5-6 марта. Кроме того, если решение организации в части сокращения добычи не оправдает ожиданий рынка, нефтяные котировки продолжат снижение - вплоть до $48.

Восстановлению нефтяных котировок может способствовать как появление позитивных новостей, связанных с коронавирусом, так и решение комитета ОПЕК+ по дополнительному сокращению добычи.

В случае усиления негатива в рыночных настроениях, а также появления реальных оценок масштабного давления вирусного фактора на экономики мира за пределами Китая, нефтяные цены могут на время снизиться до $45-50.

Теги
ВеликобританияРаспространение коронавируса нового типа
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