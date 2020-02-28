РСТ: отсутствие поддержки турфирм во время вспышки коронавируса приведет к банкротствам

"РСТ обратился к министру экономического развития Максиму Решетникову с просьбой оказать поддержку туроператорам, работающим на направлениях Китайской Народной Республики, Италии, Южной Кореи и Ирана, а также содействовать в необходимом возврате средств от партнеров туроператоров как за рубежом, так и в России. Если ситуация продолжит ухудшаться, и последует закрытие других направлений, российская туриндустрия может понести серьезные структурные потери, а в условиях отсутствия конкретных мер государственной поддержки, ряд туроператорских компаний, представляющих различные сегменты туристического рынка, будут вынуждены прекратить свою деятельность", - отмечается в сообщении.

В связи с прекращением реализации туров в Китай, Италию, Южную Корею и Иран и необходимостью возмещения средств путешественникам за несостоявшиеся туры или перебронирования российские туроператоры несут серьезные финансовые потери, говорится в письме. Например, китайские отели "обычно не возвращают денежные средства за размещение, мотивируя это тем, что они могут быть использованы в будущем, когда возобновятся турпоездки в КНР". Кроме того, туроператорам необходимо обеспечить возврат средств от авиаперевозчиков за уже оплаченные авиабилеты без штрафов, отмечается в письме.

На момент приостановки продажи туров в Китай после соответствующей рекомендации Ростуризма 24 января в Китае находилось около 8 тыс. организованных туристов из России, и около 30 тыс. туров было реализовано с глубиной продаж до июня этого года включительно. Кроме того, были отменены более 40 тыс. поездок туристов из Китая в Россию с глубиной продаж до апреля 2020 года. Реализация туров в Италию, Иран и Южную Корею была приостановлена 27 февраля. На этих направлениях работает более 40 российских туроператоров, отметили в РСТ.