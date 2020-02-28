СМИ: рабочие ключевых строек Хайнаня возвращаются в регион

САНЬЯ /Китай/, 28 февраля. /ТАСС/. Первый чартерный рейс авиакомпании Hainan Airlines доставил из южной китайской провинции Гуйчжоу на Хайнань 119 рабочих, выполняющих один из крупнейших строительных проектов в городе Санья на юге острова. Как сообщила газета "Хайнань жибао", это послужит восстановлению нормальной работы экономики провинции в условиях коронавируса.

Рейс сообщением Гуйян (административный центр провинции Гуйчжоу) - Санья прибыл в международный аэропорт "Феникс" 24 февраля. Это первая группа рабочих, которые были доставлены на Хайнань чартерным рейсом. Отмечается, что на время полета внутри салона была усилена вентиляция воздуха, предприняты дополнительные меры по дезинфекции, а рабочие не снимали защитных масок.

В аэропорту "Феникс" пассажиры прошли все необходимые проверки и процедуры. После получения результатов анализов на коронавирус, они вернутся к работе на строительной площадке "Юэчуаньпэнгай".

По данным газеты, в марте работа всех строительных объектов в городе Санья будет восстановлена.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 50 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровели более 36,1 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тыс.