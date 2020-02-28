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Все казахстанские компании получили компенсацию за некондиционную нефть от "Транснефти"

Речь идет о 38 грузоотправителях

НУР-СУЛТАН, 28 февраля. /ТАСС/. Все казахстанские компании, нефть которых была загрязнена в системе магистрального нефтепровода "Дружба", получили компенсацию со стороны российской компании "Транснефть". Об этом сообщила пресс-служба казахстанской компании "Казтрансойл" в пятницу.

"27 февраля 2020 года последняя казахстанская компания получила компенсацию со стороны ПАО "Транснефть". Тем самым все 38 казахстанских грузоотправителей в рамках подписанных соглашений между ПАО "Транснефть" и АО "Казтрансойл", выступающим от имени казахстанских нефтяных компаний в вопросе возмещения затрат за отгрузку около 699 тыс. тонн некондиционной нефти в порту Усть-Луга, получили выплаты", - говорится в сообщении.

В апреле-мае 2019 года в системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" сложилась чрезвычайная ситуация, связанная с наличием в транспортируемой нефти высоких концентраций хлорорганических соединений, что привело к отгрузке около 699 тыс. тонн некондиционной нефти казахстанских грузоотправителей на танкеры в порту Усть-Луга. АО "Казтрансойл" как национальный оператор Республики Казахстан по магистральному нефтепроводу выступило от имени 38 казахстанских нефтяных компаний, нефть которых была загрязнена в системе магистрального нефтепровода "Дружба".

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КазахстанРоссия
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