РБК: государство ждет от РЖД около 277 млрд рублей дивидендов в 2020-2022 годах

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Минфин РФ ожидает от "Российских железных дорог" (РЖД) выплаты дивидендов в размере 277 млрд рублей в 2020-2022 годах, пишет издание РБК со ссылкой на материалы презентации холдинга к заседанию рабочей группы Госсовета. Однако в случае таких выплат компании в дальнейшем потребуются дотации из федерального бюджета.

"Минфин в закрытой части федерального бюджета заложил 276,7 млрд рублей дивидендов от РЖД на 2020-2022 годы", - пишет РБК. Согласно презентации, министерство рассчитывает получить в 2020 году от РЖД 68,8 млрд рублей, в 2021 году - 100,5 млрд рублей и в 2022 году - 107,4 млрд рублей.

Для сравнения, чистая прибыль РЖД по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам 2019 года составила 53,457 млрд рублей, чистая прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2019 года достигла 107,1 млрд рублей (за весь 2019 год по МСФО компания еще не отчитывалась).

В свою очередь, РЖД каждый год пытаются избежать выплат дивидендов, ссылаясь на то, что долгосрочная программа развития компании требует значительных инвестиций и в случае отвлечения средств на дивиденды эта программа будет разбалансирована - потребуется привлекать заимствования или откладывать часть проектов, пишет издание.

По данным РБК, в презентации есть первая страница проекта распоряжения правительства РФ о выплате дивидендов от января 2020 года, определяющего норму дивидендных выплат для госкомпаний в размере не менее 50% чистой прибыли. По действующему распоряжению правительства от 2006 года госкомпании должны отдавать акционерам не менее 25% прибыли.

В материалах транспортного холдинга также указывается на несколько рисков решения правительства по дивидендам. Так, направление значительных средств на выплаты приведет к "падению качества РЖД как заемщика" и закрытию доступа компании на рынки капитала за счет ухудшения рейтингов. Кроме того, может пострадать реализация одного из нацпроектов - Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, в финансировании которого участвует РЖД, это приведет к сокращению объем перевозок. В итоге Минфину придется дополнительно выделять компании средства федерального бюджета для "восстановления инвестиций", отмечает издание.