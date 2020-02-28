Индексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов обвалились на 3,8-4,7%

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Биржевые индексы на открытии торгов Московской биржи рухнули на 3,5-4,7%, достигнув значений, отмечавшихся в октябре 2019 года.

Так, индекс Мосбиржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 4,7%, до отметки 2772,4 пункта. Последний раз индекс был ниже уровня 2800 пунктов 23 октября 2019 года.

Индекс РТС опустился на 3,8% и составил 1331,6 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки. Ниже отметки 1350 пунктов индекс находился 18 октября 2019 года.