Коронавирус уже в 50 странах и продолжает давить на котировки

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Коронавирус продолжает распространяться по миру - в пятницу стало известно о первых подтвержденных случаях заражения в Белоруссии , Литве , Нигерии и Новой Зеландии . Число стран, где фиксировали новый вирус, превысило 50.

Во Всемирной организации здравоохранения объявлять пандемию не спешат. Ее генеральный директор Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ситуация за пределами Китая вызывает озабоченность, однако "решительные ранние меры могут предотвратить распространение вируса, пока он не набрал силу". В качестве примера он привел восемь стран, включая Россию, где ранее коронавирус был выявлен, но за последние две недели не фиксировали новых случаев.

Ситуация продолжает негативно сказываться на экономике. Снижением завершились торги на основных азиатских биржах, ключевые американские индексы рухнули примерно на 4,5%. Dow Jones потерял почти 1200 пунктов, что стало самым серьезным падением за всю его историю, если считать в пунктах. По оценкам AP и Bloomberg, эта неделя уже стала для фондового рынка США самой неудачной с октября 2008 года.

Индексы Мосбиржи и РТС откатились к уровням октября 2019 года - на открытии они опустились ниже 2800 и 1350 пунктов соответственно.

Падают и мировые цены на нефть - майские фьючерсы на Brent в пятницу утром подешевели почти на 3%, цена приближается к отметке $50 за баррель. В последний раз она была ниже этого уровня летом 2017 года.

Распространение вируса

В Китае за последние сутки подтвердили 327 новых случаев заражения, умерли 44 человека. Таким образом, по данным властей, с начала вспышки коронавируса заболели более 78,8 тыс. человек, около 36,1 тыс. из них выздоровели. Количество жертв вируса почти достигло 2,8 тыс.