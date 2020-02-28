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АТОР: потери турбизнеса РФ от коронавируса оцениваются в 27 млрд руб.

Эта сумма не учитывает потерь на итальянском направлении

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Примерные потери российского выездного туризма от коронавируса составили 27 млрд рублей без учета потерь на итальянском направлении, сообщила в пятницу исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире телеканала "Россия-24".

"Есть примерно подсчитанный ущерб в сфере выездного туризма по итогам того, что происходит с коронавирусом, по результатам закрытия целого ряда направлений. - сказала она. - Это 27 млрд рублей в совокупности по всей стране, включая те выплаты, которые производились туристам, вынужденно отказавшимся от уже оплаченных туров".

Ломидзе отметила, что эта сумма не учитывает события, происходящие сейчас на итальянском направлении.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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