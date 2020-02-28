Вертолет Ми-171А2 установил рекорд скорости на фестивале "Байкальская миля"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российский гражданский вертолет Ми-171А2 установил рекорд страны по максимальной скорости, достигнутой вертолетом на ограниченной дистанции 1,6 км. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении холдинга "Вертолеты России".

"В рамках фестиваля скорости "Байкальская миля" гражданский вертолет под управлением экипажа Улан-Удэнского авиационного завода (У-УАЗ) развил скорость в 268,81 км/ч на минимально допустимой высоте 20 метров", - говорится в сообщении.

Экипаж установил рекорд в ходе трех зачетных полетов.

"Старт при полетах на установление рекорда происходил с режима висения. Мобильная GPS-станция, установленная на вертолете, зафиксировала результат. Я уверен в нашей технике и мастерстве пилотов, подтверждение этому - сертификат, который вручают представители книги рекордов России", - отметил управляющий директор У-УАЗ Леонид Белых, слова которого приводятся в сообщении.

Ми-171А2 - самая современная модификация вертолетов типа Ми-8/17/171. Вертолет оснащен двигателями ВК-2500ПС-03 с цифровой системой управления, а также более эффективным х-образным рулевым винтом и новым несущим винтом с композитными лопастями и усовершенствованным аэродинамическим профилем. Вертолет может выполнять поисково-спасательные, медицинские, транспортные операции, тушить пожары или перевозить пассажиров днем и ночью в условиях высокогорья, пустыни, при низких и высоких температурах, повышенной влажности и над водной поверхностью. Машина способна совершать длительные беспосадочные полеты.