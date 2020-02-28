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Средний размер потребкредита вырос до 172,2 тыс. рублей

В Национальном бюро кредитных историй при этом сообщают о тенденции по сокращению количества выданных потребительских кредитов при росте их среднего чека

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров составил в январе 2020 года 172,2 тыс. рублей, увеличившись на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ), имеющего базу данных от 4 тыс. кредитных организаций в РФ.

"В последние месяцы наметилась тенденция по сокращению количества выданных потребительских кредитов при росте их среднего чека, - приводит пресс-служба слова гендиректора организации Александра Викулина. - Во многом это объясняется тем, что введение в прошлом году показателя долговой нагрузки (ПДН) усилило и без того консервативный подход банковского риск-менеджмента к необеспеченному кредитованию. Иными словами, банки все тщательнее оценивают заемщиков и стараются кредитовать только тех из них, чьи долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг находятся на должном уровне. При этом делегируют этим гражданам все более значительные суммы кредитных средств".

В бюро кредитных историй также отмечают, что средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика потребительского кредита в январе составлял 633 балла при минимальном значении в 300 баллов и максимальном в 850 баллов.

В январе самый большой средний размер выданных потребительских кредитов среди 30 регионов - лидеров по объемам выданных потребкредитов был отмечен в Москве (392 тыс. рублей), Московской области (284 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (278 тыс. рублей). Самый большой рост показателя зафиксирован в Алтайском крае (+29%), Удмуртской Республике (+23%), Оренбургской области (+21%).

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