Украина запустит виртуальный реверс газа из Словакии с 1 марта

КИЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Украина договорилась со Словакией о запуске c 1 марта текущего года виртуального реверса российского газа, который идет в Европу по украинской территории. Об этом в пятницу сообщается на официальном сайте украинской компании.

"Оператор ГТС Украины" и словацкий оператор ГТС "Eustream a.s." запускают виртуальный реверс через точку соединения "Вельке Капушаны - Ужгород", - сказано в сообщении украинского оператора.

В свою очередь компания-оператор словацкой газотранспортной системы отмечает, что ежедневный объем поставок газа в рамках виртуального реверса на Украину составит 10 млн куб.м. При этом операторы сетей, как подчеркивается в сообщении, могут договориться об увеличении объемов в случае необходимости.

Ранее генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявлял, что Украине лучше получать российский газ по виртуальному реверсу из Европы, чем покупать его напрямую у "Газпрома". То есть фактически газ не идет в Европу, а выкупается Украиной на своей территории по договору с европейским получателем газа. Но при этом Украине приходится к цене самого газа доплачивать также стоимость услуг по его условно обратному транзиту от точки соединения систем двух операторов.

"Нафтогаз" не покупает газ напрямую у "Газпрома" с 26 ноября 2015 года. Тогда причиной прекращения отношений между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" стала несогласованность в цене на газ.

В канун Нового года Украина и Российская Федерация договорились о продлении транзита российского газа по украинской территории на период с 2020 по 2024 годы с возможностью пролонгации еще на 10 лет. Контракт включает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году, 40 млрд куб м - с 2021 по 2024 годы.