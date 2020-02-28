Первый проект резидента ТОР в Забайкалье будет запущен в 2020 году

ТАСС, 28 февраля. Первый резидент территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье" запустит в 2020 году проект по производству продуктов питания. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства Забайкальского края - министр инвестиционного развития региона Михаил Чуркин.

ТОР "Забайкалье" создано в августе 2019 года, в конце прошлого года Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики потребовало от властей Забайкальского края ускорить регистрацию резидентов единственной в регионе ТОР. Регион заявил участие 15 инвесторов с реализацией проектов на 196 млрд рублей и созданием свыше 9 тыс. рабочих мест в ТОР. В конце ноября 2019 года вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил, что управление строительством инфраструктуры на территориях опережающего развития на Дальнем Востоке нужно передавать на уровень регионов.

"Проекты [ТОР] начинают работать. В этом году мы ожидаем ввод в эксплуатацию производства пищевых продуктов",- сказал Михаил Чуркин, уточнив, что речь о компании "Маяк- Инвест", которое организовало в Чите цех по выпуску продукции собственного производства.

По словам Чуркина, инвестор уже закупил оборудование для выпечки хлеба, тортов и различных кондитерских изделий, для производства салатов, для мясного и рыбного цехов. Стоимость этого проекта составила 30 млн рублей, предусмотрено создание 250 рабочих мест.

Ранее директор управляющей компании ТОР "Забайкалье" Вячеслав Костин сообщал, что резиденты ТОР, в том числе "Маяк-Инвест", будут выпускать продукцию и оказывать услуги под брендом "Сделано в ТОР СПВ Дальний Восток". Благодаря специальному знаку на упаковке покупатели смогут понять, что данные продукты произведены благодаря преференциальному режиму. Это одна из мер поддержки для резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, которая должна способствовать продвижению товаров и услуг как на территории ДФО, так и за пределами макрорегиона, в том числе при экспорте. Наличие этого бренда у товара, отметил Кузьмицкий, будет означать, что данной продукции можно доверять, так как стать резидентом может только ответственная, добросовестная компания, которая проходит ряд проверок, прежде чем получить статус.

Чуркин напомнил, что менее чем за год существования ТОР в Забайкалье уже 12 резидентов заключили соглашения об осуществлении деятельности с управляющей компанией ТОР "Корпорация развития Дальнего Востока". Общий объем инвестиций составил 127 млрд рублей, при этом предусмотрено создание 5 тыс. рабочих мест.