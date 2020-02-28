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Чистая прибыль Eni упала в 28 раз в 2019 году

Она составила €148 млн, это на 96% ниже, чем годом ранее

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль итальянской нефтегазовой компании Eni, приходящаяся на акционеров, по итогам 2019 года составила €148 млн, что на 96% ниже, чем годом ранее, следует из отчета компании.

При этом в IV квартале прошлого года Eni получила чистый убыток в размере €1,89 млрд против прибыли в €399 млн годом ранее.

Скорректированная чистая прибыль Eni за 2019 год составила €2,88 млрд (-37%). Выручка компании снизилась на 7,7% - до €71,04 млрд, за IV квартал показатель упал на 18,2% - до €16,5 млрд.

Свободный денежный поток по итогам 2019 года достиг €1,26 млрд.

Показатель суточной добычи группы Eni вырос на 1% и составил 1,87 млн баррелей нефтяного эквивалента.

В новость были внесены изменения (12:44 мск) — уточняется валюта.

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