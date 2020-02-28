Внешний долг Белоруссии уменьшился на 1,2% - до $16,9 млрд

МИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Внешний государственный долг Белоруссии на 1 февраля 2020 года составил $16,9 млрд, уменьшившись с начала года на 1,2%. Об этом сообщили в пятницу в Министерстве финансов.

"Внешний государственный долг Белоруссии на 1 февраля 2020 года составил $16,9 млрд, уменьшившись с начала года на $0,2 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 1,2%", сообщили в ведомстве.

Там отметили, что в январе привлечены внешние государственные займы на сумму $69,6 млн, в том числе $66,7 млн - правительства и банков России, $2,4 млн - МБРР, $0,5 млн - ЕБРР. Погашение внешнего государственного долга в январе составило $259,9 млн, из которых $167,7 млн - банкам КНР, $92,2 млн - правительству России.

Ранее сообщалось, что в 2020 году запланированы несвязанные заимствования на сумму $1,95 млрд за счет размещения государственных облигаций на внешних финансовых рынках на сумму $1,35 млрд. На внутреннем рынке планируется занять $600 млн.