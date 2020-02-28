Лукашенко поставил задачу удержать инфляцию в Белоруссии на уровне не выше 5%

МИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу удержать инфляцию в стране на уровне не выше 5%, несмотря на сильнейшее внешнее давление на экономику.

"Задача сохранить инфляцию на уровне не выше 5% выполняется, несмотря на сильнейшее внешнее давление. Вы сами видите, как складываются отношения с нашими основными партнерами", - заявил он в пятницу, выступая на VIII съезде Федерации профсоюзов Белоруссии. Слова президента приводит агентство БелТА.

Лукашенко отметил, что на фоне внешнего давления на белорусскую экономику "есть результаты, о которых можно говорить уже сегодня, - это макроэкономическая стабильность и снижение инфляции".

"Вместе с тем есть направления, где мы, мягко говоря, недоработали", - считает президент. К таковым он отнес эффективность сельскохозяйственного комплекса, отдельные проекты по модернизации промышленности, развитие образования и науки. По словам Лукашенко, в стране необходимо "во что бы то ни стало сохранить производства и трудовые коллективы". "Мы это делали всегда, даже в самые сложные времена. Людей на улицу не выбрасывали. Зарплату, пусть и не самую высокую, платили", - сказал Лукашенко.

По данным Белстата, ВВП Белоруссии в январе 2020 года снизился на 1,9% по сравнению с январем прошлого года. Как отмечали власти, это связано с проблемой поставок российской нефти в республику. Как результат - сокращение производства в нефтехимической отрасли.