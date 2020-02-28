Мишустин заявил, что 10 отстающих регионов получат по 5 млрд рублей поддержки до 2024 года

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Каждый из 10 отстающих регионов России получит на реализацию программ их социально-экономического развития по 5 млрд рублей на период до 2024 года. Об этом в пятницу заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с руководством Совета Федерации.

Он напомнил, что в отношении Курганской области, которую он посетил 25 февраля, была принята первая из 10 программ по улучшению социально-экономического развития регионов, которым правительство решило оказать дополнительную поддержку.

"Мы выделим каждому из таких регионов по 5 млрд рублей до 2024 года, а позже, в случае эффективного выполнения всех мероприятий по принятым программам, еще такую же сумму", - сказал Мишустин.