Кабмин одобрил пролонгацию соглашения с Белоруссией по цене на газ до конца 2020 года

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Правительство согласовало продление действующего соглашения с Белоруссией о порядке формирования цен на газ до конца текущего года. Об этом говорится в распоряжении правительства.

В середине февраля "Газпром" и правительство Белоруссии подписали протокол, который определяет порядок формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию в 2020 году. Документ подписали глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко.

"Поручить Минэнерго России с участием МИД России провести переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства РФ указанный протокол, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в документе.

Далее в распоряжении предлагается заменить слова "31 декабря 2019 года" словами "31 декабря 2020 года". "Настоящий протокол распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года", - отмечается в распоряжении.

Ежегодно Белоруссия импортирует из РФ около 20 млрд куб. м газа. При этом Минск неоднократно предлагал снизить цену на газ до уровня Смоленской области. Однако в конце 2019 года сторонам удалось договориться только о порядке формирования цен на первые два месяца 2020 года.

7 февраля Россия и Белоруссия договорились о цене на газ до 2021 года. Как было объявлено по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко, Москва продолжит поставлять газ на условиях 2019 года, то есть по цене $127 за тыс. куб. м.