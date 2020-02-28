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Цена нефти Brent опустилась ниже $50 впервые с лета 2017 года

В свою очередь стоимость нефти WTI упала до минимума с января 2019 года
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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 4% - до $49,66 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 12:31 мск.

В последний раз цена нефти находилась ниже $50 за баррель в конце июля 2017 года.

Апрельские фьючерсы на нефть марки WTI дешевеют на 4,5% - до $44,95 за баррель, минимума с января 2019 года.

В то же время на Мосбирже российская валюта ослабевает по отношению к американской и европейской. Так, доллар растет до 67,6 рубля (+2,42%), а евро - до 74,7 рубля (+2,97%).

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