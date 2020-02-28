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Капзатраты "Интер РАО" в 2020 году оцениваются в 30 млрд руб.

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Объем капитальных затрат "Интер РАО" в 2020 году может составить 30 млрд рублей, сообщил топ-менеджер компании в ходе телефонной конференции для аналитиков и инвесторов.

"30 млрд (рублей) на этот год", - сказал он.

В ноябре прошлого года топ-менеджмент "Интер РАО" оценивал объем капитальных затрат группы "Интер РАО" по итогам 2019 года в 24 млрд руб. с НДС. Таким образом, в текущем году капитальные затраты "Интер РАО" могут увеличиться на 25%.

Рост EBITDA

"Интер РАО" надеется на рост EBITDA в 2020 году в сравнении с 2019 годом, несмотря на волатильность на рынках и распространение коронавируса. 

"Резкая динамика происходит на внешних рынках, конъюнктура меняется, цены, коронавирус", - сказал топ-менеджер компании. - "Ожидаем некоторого роста показателя (EBITDA - прим. ТАСС)", - сказал он, отметив, что затрудняется в настоящее время обозначить диапазон темпов роста показателя.

Строительство Ерковецкой ТЭС

Генерирующая компания "Интер РАО" не исключает пересмотра конфигурации проекта строительства Ерковецкой ТЭС на границе России и Китая, которую планируется вести совместно с "ГЭК Китая" по итогам обсуждения проекта с Минэнерго РФ и РЖД. Об этом сообщил член правления - руководитель блока стратегии и инвестиций "Интер РАО" Алексей Маслов.

"В настоящий момент потенциал данного проекта оценивается комплексно: с учетом не только экспортного направления в Китай, но и в рамках развития железнодорожной инфраструктуры, - сказал он. - Сейчас мы, думаю, совместно с Минэнерго, РЖД еще раз посмотрим комплексно на эту историю. Думаю, в 2020 году какие-то изменения (в конфигурации проекта - прим. ТАСС) возможны".

Маслов напомнил, что в 2019 году Россия рассматривала возможность совместного строительства с "ГЭС Китая" Ерковецкой ТЭС мощностью 1 ГВт.

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